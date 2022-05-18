Ветеринар Шеляков рассказал, действительно ли кошки способны лечить человека

Бытует мнение, что кошки ложатся на больные места человека, чтобы согревать их и «лечить» хозяина. Это не так, однако кошки могут выступать в роли психотерапевта для владельца, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Есть распространенное мнение, что кошки обладают более высокой температурой тела и любят ложиться и греть разного рода больные места у человека. Как ни странно, этому даже есть научное объяснение, которое заключается в том, что воспаленная зона в человеческом организме имеет температуру выше, чем прочая окружающая ткань, а кошки, как известно, большие любители погреться, выбрать более теплое место, поэтому и ложатся ровно там, где у человека находится воспаленный участок», — объяснил ветврач.

Зато кошки хорошо «работают» как средство для снятия стресса. Для людей одиноких, потерявших своих близких или пенсионеров они могут выступать в роли психотерапевта, считает ветеринар.