Общество 21 июня 2023, 16:55 Ветеринар Шеляков рассказал, что обнаруженный в Британии «голубь-мутант» относится к породе дутыш

Читать 360tv в

В Сети разлетелся снимок найденного в Британии голубя на очень длинных ногах, которого уже окрестили мутантом, но на самом деле птица просто принадлежит к породе дутыш. Об этом News.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, на фотографии возможно присутствие некоторой коррекции, потому что даже для дутыша особь слишком крупная. Также нельзя исключать и определенную мутацию, которая могла произойти в ДНК птицы. Однако в целом такие голуби были распространены на территории СССР и вряд ли бы удивили людей.

Реклама

«То, что удивляет всех сейчас, было известно любому советскому школьнику. Это порода дутыш. Конечно, он может быть немного необычен, и здесь либо действительно немного фотошопа добавили, либо произошла мутация даже для дутыша. Такие голуби действительно есть», — отметил ветеринарный врач.

Авторы: