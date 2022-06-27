Ветеринар Шеляков предупредил о смертельной опасности жары для собак

Жаркая погода может быть опасна для собак, особенно крупных. Тепловой удар может привести даже к летальному исходу, предупредил в разговоре с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.

«Некоторые, в особенности крупные породы собак, действительно довольно плохо переносят жару. Существует и индивидуальная непереносимость, но такое встречается гораздо реже. Собака также вполне может получить тепловой удар, что происходит в действительности гораздо чаще, чем все думают и, к сожалению, нередко с летальным исходом», — сказал он.

Летом с собакой лучше гулять ранним утром, пока еще прохладно, и не позволять ей долго находиться на солнце. Если собаке становится плохо, нужно уложить ее в тени и прохладе и смочить морду водой. Если за короткое время питомцу не стало лучше, нужно немедленно обратиться к ветеринару.