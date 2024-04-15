Общество 15 апреля 2024, 14:32 Ветеринар Шеляков предупредил о риске столкнуться с подделкой среди препаратов для питомцев

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Ветеринарный врач Михаил Шеляков заявил, что на российском рынке стали все чаще появляться поддельные препараты для питомцев. Связано это с санкционной политикой, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его словам, в такой ситуации лучше использовать сертифицированные капли для защиты от клещей, а не выискивать дефицитные таблетки. Еще один вариант — обработка животного раз в месяц.

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Однако специалист напомнил, что ни один способ не гарантирует стопроцентную защиту.