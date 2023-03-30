Общество 30 марта 2023, 19:02 Ветеринар Шеляков предложил меры по выведению работы российских ветклиник из «серой зоны»

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Ветеринары часто используют медицинские препараты, хотя не имеют на это право, поэтому в России предложили создать перечень жизненно важных лекарств для животных. Об этом «Ридусу» рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

По его словам, проблема назрела достаточно остро. Потому что каждый раз, когда ветеринар применяет человеческий препарат для животного, он фактически нарушает закон.

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«Если мы говорим о жизненно важных лекарствах для животных, то они все должны быть маркированы как ветеринарные, чтобы мы полностью могли отказаться от медицины», — сказал Михаил Шеляков.

Он также добавил, что в России почти нет импортозамещения в области ветеринарных медикаментов. Например, не хватает наркоза. А использовать препарат, предназначенный для людей, чревато исками.

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