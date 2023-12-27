27 декабря 2023, 14:09
Ветеринар Шеляков посоветовал не давать собакам жирные и жареные блюда
Ветеринарный врач высшей Михаил Шеляков в беседе с Пятым каналом порекомендовал хозяевам собак не давать питомцам жареные и жирные блюда. По его словам, главным правилом в составлении рациона является сбалансированность.
«Возьмем мясо и разложим его на составные питательные элементы. Примерно чуть меньше 50% жира, чуть меньше 50% белка, но и около 1% углеводов», — процитировало Utro.ru специалиста.
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Как добавил Шеляков, жирное и жареное питание может спровоцировать у четвероногого панкреатит или ожирение.
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