Ветеринар Шеляков объяснил, почему необходимо стерилизовать кошек | 360°

Общество 01 ноября 2022, 11:47 Ветеринар Шеляков объяснил, почему необходимо стерилизовать кошек

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с изданием NEWS.ru объяснил, зачем необходимо стерилизовать кошек с точки зрения здоровья.

По словам медика, кошки, которые не рожают и не стерилизованы, могут столкнуться с «женскими» проблемами.

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«Так как из-за того, что кошка не рожает, у нее развивается большое количество „женских“ болячек. Это и разнообразные опухоли, и эндометриты, и различные гормоназависимые заболевания», — добавил Шеляков.

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Он посоветовал проводить стерилизацию в четыре-пять месяцев, до появления первой течки.