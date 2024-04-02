Общество 02 апреля 2024, 14:05 Ветеринар Шеляков назвал капли на холку и таблетки эффективной защитой собак от клещей

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С наступлением весны нужно обязательно обрабатывать своих питомцев, особенно собак, от клещей. Об этом News.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Он заявил, что сейчас есть эффективные средства, которые дают довольно высокую гарантию защиты. В частности, речь идет о каплях на холку и специальных таблетках.

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«Надо только не забывать, что они действуют всего месяц, не забывать их правильно капать: наносить несколько точек на грязную шерсть. Защита весьма хорошая. Жалоб почти нет», — объяснил эксперт.

Он добавил, что таблетки более эффективны. Однако они стоят в разы дороже, кроме того, сейчас появились проблемы с импортными препаратами.

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