Ветеринар Шеляков: косули в Курганской области стали похожими на «зомби» из-за отравления ядами | 360°

Общество 20 октября 2022, 16:00 Ветеринар Шеляков: косули в Курганской области стали похожими на «зомби» из-за отравления ядами

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с изаднием NEWS.ru заявил, что косули в Курганской области, которые стали вести себя как «зомби», вполне вероятно могли отравиться ядохимикатами.

Он объясняет это тем, что яд мог попасть в водоемы или почву и отравить лесную пищу животных.

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«Яд мог попасть в водоемы или почву, что гарантирует отравление лесной пищи и растений, а они в свою очередь передают его к животным», — сообщил Шеляков.

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После отравления ядохимикатами косули перестали ориентироваться в пространстве и начали сильно травмироваться.

Ранее в Курганской области были выявлены около 30 косуль, у которых текла пена изо рта и гноились глаза.