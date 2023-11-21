Общество 21 ноября 2023, 16:24 Ветеринар Шеляков: кошки не могут спуститься с дерева из-за физиологии когтей

Читать 360tv в

Кошки часто застревают на деревьях при попытке спастись от собак или людей, а также из любопытства. Об этом рассказал ветеринар Михаил Шеляков в беседе с News.ru.

По его словам, спуститься животные не могут из-за физиологии. Их когти застревают в древесине, объяснил врач.

Реклама

Он также добавил, что бездомные кошки порой попадают в экстремальные ситуации из-за желания найти теплое место в холодное время года. Четвероногие забираются в щели дверей или подвалов и застревают там.