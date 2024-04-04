Общество 04 апреля 2024, 17:17 Ветеринар Середа: при наступлении весны важно привить собак от бешенства

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Заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа призвал не забывать о вакцинации собак от бешенства. Данное заболевание является смертельным. Оно поражает как животных, так и людей, отметил эксперт беседе с Pravda.Ru.

По его словам, лучше всего проводить процедуру при наступлении весны и приближении лета. Особенно важно помнить об этом хозяевам, которые часто выезжают с питомцем за пределы города, передала «Вечерняя Москва».