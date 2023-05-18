Общество 18 мая 2023, 17:48 Ветеринар Середа предупредил об опасности для владельцев птиц в зонах карантина в Москве

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В Москве в нескольких районах ввели карантин из-за птичьего гриппа, и владельцы пернатых оказались в зоне дополнительной опасности. Об этом сайту kp.ru сообщил президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.

По его словам, птичий грипп не опасен для других животных, например, для кошек и собак. Но человек может принести вирус на коже и заразить домашних птиц.

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«Все-таки мы живем рядом с вирусами, жизнь которых подчинена своим законам — иногда случаются всплески заболеваний и среди птиц, и среди животных. Главное — соблюдать карантин, раз его объявили, и не ходить в закрытые зоны», — сказал Сергей Середа.

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