Ветеринар рассказала, кто несет ответственность за смерть питомца в клинике

Врач-ветеринар, фелинолог Ангелина Сиротина рассказала, что ветеринарные клиники как правило не несут ответственность за гибель животного во время операции. Так она прокомментировала сообщение о том, что в одной из новосибирских ветклиник хозяйка кота набросилась на персонал с кулаками после смерти животного во время кастрации, написала Pravda.Ru.

Животное может погибнуть даже во время самой простой операции, пояснила ветеринар. Это может произойти из-за непереносимости наркоза или каких-либо препаратов.

«У кота, возможно, была просто индивидуальная непереносимость чего-то: наркоза, либо дополнительного препарата, потому что задается несколько препаратов, делается лёгкий наркоз, плюс идёт местное обкалывание. Это может быть использован и новокаин, и лидокаин», — пояснила ветеринар.

Перед операцией необходимо посетить кардиолога, чтобы удостовериться, что сердце выдержит наркоз, особенно, если речь идет о возрастном животном. Врач подчеркнула, что кастрировать и стерилизовать животных нужно обязательно, поскольку в противном случае с возрастом возникнут проблемы со здоровьем из-за выбросов гормонов.

При этом ветеринарные клиники не несут ответственности за смерть питомца во время операции.

«Если человек принимает решение делать какую-то операцию, он подписывает в клинике документ, <…> что в случае какого-то происшествия, ветеринарная клиника снимает с себя полную ответственность», — пояснила Сиротина.