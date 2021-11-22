Ветеринар рассказала, кто несет ответственность за смерть питомца в клинике
Фелинолог Сиротина: как правило ветклиники снимают с себя ответственность за смерть животного
Врач-ветеринар, фелинолог Ангелина Сиротина рассказала, что ветеринарные клиники как правило не несут ответственность за гибель животного во время операции. Так она прокомментировала сообщение о том, что в одной из новосибирских ветклиник хозяйка кота набросилась на персонал с кулаками после смерти животного во время кастрации, написала Pravda.Ru.
Животное может погибнуть даже во время самой простой операции, пояснила ветеринар. Это может произойти из-за непереносимости наркоза или каких-либо препаратов.
«У кота, возможно, была просто индивидуальная непереносимость чего-то: наркоза, либо дополнительного препарата, потому что задается несколько препаратов, делается лёгкий наркоз, плюс идёт местное обкалывание. Это может быть использован и новокаин, и лидокаин», — пояснила ветеринар.
Перед операцией необходимо посетить кардиолога, чтобы удостовериться, что сердце выдержит наркоз, особенно, если речь идет о возрастном животном. Врач подчеркнула, что кастрировать и стерилизовать животных нужно обязательно, поскольку в противном случае с возрастом возникнут проблемы со здоровьем из-за выбросов гормонов.
При этом ветеринарные клиники не несут ответственности за смерть питомца во время операции.
«Если человек принимает решение делать какую-то операцию, он подписывает в клинике документ, <…> что в случае какого-то происшествия, ветеринарная клиника снимает с себя полную ответственность», — пояснила Сиротина.