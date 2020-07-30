Ветеринар рассказал, можно ли кормить домашних питомцев со стола

По словам специалиста, давать своим животным здоровую, а не вредную еду — очень полезно и хорошо. Это гораздо лучше, чем кормить питомцев промышленным кормом.

Ляйсан Байбикова, ветеринарный врач, рассказала, что необходимо учитывать множество факторов, когда кормишь собаку или кошку едой со своего стола. Во-первых, продукты должны быть хорошо обработаны. Во-вторых, нужно следить за калорийностью еды.

Ефимов рассказал, что для тех, кто не хочет кормить питомцев мясом, есть выход — альтернативные корма с содержанием искусственного белка.

«Растительные белки являются неполноценными, то есть не содержат некоторых незаменимых аминокислот, и хуже усваиваются, а животные белки не подходят сторонникам вегетарианства и владельцам собак с аллергией. Поэтому и придумали альтернативные белки, которые содержат все незаменимые аминокислоты, хорошо усваиваются и не вредят природе», — пояснил эксперт.