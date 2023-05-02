Общество 02 мая 2023, 15:51 Ветеринар Пушилин напомнил владельцам кошек, что важно следить за их весом и шерстью

Читать 360tv в

Больше половины россиян заводят себе питомцев, причем в 57% случаев выбор падает на кошек. Руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм» Иван Пушилин рассказал Pravda.Ru основные правила по уходу зачетвероногими друзьями.

В первую очередь, он рекомендовал следить за весом кошки. Потому что в противном случае это может привести к проблемам со здоровьем питомца.

Реклама

«Следите за активностью питомца и, конечно, рационом, который должен быть подобран в соответствии с возрастом, образом жизни, породой и состоянием здоровья животного. Сделать это самостоятельно, если вы не профессионал, довольно сложно. Поэтому лучше обратитесь в ветеринарную клинику за консультацией», — посоветовал Иван Пушилин.

Он также добавил, что крайне важно следить и за состоянием шерсти. Регулярно вычесывать кошку, не допускать появления колтунов. Еще один момент — чистота лотка. Потому что кошачий туалет — это возможный рассадник бактерий и паразитов, которые могут быть опасны для животных и людей.

Наконец, обязательно нужно уделять кошкам достаточно внимания и следить за их потребностями.

Авторы: