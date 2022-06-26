Ветеринар предупредил о пагубном влиянии праздничных салютов на собак

Торжественные мероприятия в городах чаще всего завершаются салютом. И это часто пугает домашних животных, поскольку взрывы пиротехники для них оглушительны. В панике питомцы могут убежать, предупредила ветеринар, зоопсиохолог Татьяна Гольнева.

«Собаки очень часто боятся салюта из-за их громкого звука и высокой чувствительности собачьего уха. Для них этот звук гораздо острее ощущается, чем для нас», — объяснила Гольнева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, приучить собаку не бояться взрывов невозможно. Дело в том, что громкий звук делает животным больно. При этом, если сам звук недалеко от собаки, то к нему могут добавиться еще и колебания воздуха.

«Из-за этого у собаки может произойти дезориентация. Если собака не на поводке, она может побежать, не разбирая дороги, и потеряться. Такое часто происходит, особенно в сезон Нового года и во время сезона выпускных, когда молодежь гуляет», — предупредила зоопсихолог.

Чтобы собака не убежала и не потерялась, Гольнева рекомендовала в период запуска праздничных салютов выгуливать ее на поводке. Также не лишним будет повесить на домашнее животное ошейник, на котором будет указан ваш номер телефона. Это нужно сделать, чтобы питомца могли вернуть в случае его пропажи.