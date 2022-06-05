Ветеринар показала, как видят мир собаки

Британский врач Райан Ричфорд продемонстрировала особенности видения мира собаками. Она сфотографировала различные локации и показала, как отличается зрение человека и животного.

У собак зрение дихроматическое, они видят только синий и желтый цвета. При этом картинка у них размыта, она хуже в шесть-восемь раз. Также картинка у них в два раза менее яркая, чем у человека.

У собак гораздо лучше развито периферическое зрение, исходя из расположения глаз. Картинка формируется не такая объемная.

Ученые выяснили, почему собаки породы мопс «улыбаются». Ноздри животного слишком узкие, и он дышит через них, «словно через узкую соломинку». И мопсы «улыбаются», высовывая язык, как раз потому, что им сложно дышать.