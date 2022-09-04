Общество 04 сентября 2022, 03:54 Поделиться Telegram

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Viber Ветеринар перечислил самые опасные продукты для кошек и собак Ветеринар Шеляков: виноград и шашлык являются самыми опасными продуктами для кошек и собак Unsplash

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Некоторые хозяева любят угощать своих питомцев тем, что едят сами. Но некоторые продукты являются для собак и кошек смертельным ядом. Особенно нельзя давать хвостатым шашлык и шоколад, предупредил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

«В шоколаде содержится алкалоид. У людей он вызывает эйфорию и возбуждение, а вот для собак и кошек — это смертельный яд. То же самое относится к винограду. Он дает сильную нагрузку на почки, и им можно отравить собаку», — пояснил ветеринар в интервью радио Sputnik.

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Он добавил, что в рационе домашних животных не должно быть ничего острого, соленого и копченого. Не стоит давать питомцам шашлык, так как он представляет собой для них абсолютный яд. Сладких продуктов тоже не должно быть в миске.

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«Не сразу, но со временем богатый сахарами рацион может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Все-таки у собак и кошек — белковый тип питания», — отметил Шеляков.

Ветеринар подчеркнул, что в мясе содержится около 50% белка и примерно сколько же жира. Углеводов в нем менее 1%.

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