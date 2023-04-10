Общество 10 апреля 2023, 12:16 Ветеринар Павел Попков напомнил, что весной питомцев нужно обработать от клещей и блох

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Весной кошки и собаки нуждаются в дополнительном уходе, так как рискуют подцепить клещей и блох. Об этом радиостанции Sputnik рассказал ветеринарный врач Павел Попков.

Он подчеркнул, что в обработке нуждаются как уличные, так и домашние питомцы. Потому что паразитов можно принести в помещение на одежде и обуви. Поэтому лучше заранее позаботиться об их защите. Обезопасить животных от паразитов можно с помощью капель на холку, защитных ошейников или таблеток. Ветеринар добавил, что особенно опасны клещи для собак.

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«Некоторые клещи являются переносчиками паразитарных заболеваний. В частности, это бабезиоз, он же пироплазмоз. Дикие животные могут выздоравливать сами, а для домашних собак это заболевание может иметь серьезные последствия, вплоть до летального исхода. Для кошек бабезиоз не опасен, но их все равно нужно обрабатывать — от блох», — подчеркнул Павел Попков.

Ветеринар добавил, что также важно следить весной за шерстью животного. В этот период активно идет линька, и шерсть может скатываться в колтуны при недостаточном уходе. Под ними преет кожа, вызывая экземы и кожные раздражения.

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