Общество 21 марта 2024, 18:35 Ветеринар Пашкова: прививки для защиты питомцев от клещей имеют множество побочных эффектов

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В связи с приближающимся сезоном клещей владельцам питомцев стоит подумать о безопасности четвероногих друзей. Какие варианты лучше обходить стороной, рассказала ветеринар Анастасия Пашкова в беседе с «ТСН24».

По ее словам, нет смысла проводить вакцинацию от клещей. Во время процедуры используются очень токсичные препараты, которые оставляют большое количество побочных эффектов. Кроме того, действие прививки длится недолго.

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Врач посоветовала обратить внимание на капли для животных от клещей.