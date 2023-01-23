Общество 23 января 2023, 15:51 Ветеринар Ольга Михеева рассказала, как приютить бродячее животное без вреда для здоровья freepik

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Неравнодушные люди нередко берут с улицы бездомных животных, кошек или собак, но это доброе дело может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом «Газете.ru» рассказала главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева.

Дело в том, что уличные животными могут болеть, а также быть переносчиками ряда инфекций. Часть из них способна передаваться человеку. Так, например, наиболее опасны бешенство, бартонеллез и дерматофития.

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«Нельзя трогать животное с признаками бешенства. В клинику такое животное также отвозить не нужно, его не примут. Необходимо сообщить о животном с признаками бешенства в районную станцию по борьбе с болезнями животных. Если укусило животное даже без очевидных признаков бешенства — нужно сразу обратиться в травмпункт», — рассказала ветеринар.

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Если подозрений на бешенство нет, то животное нужно трогать только в медицинских перчатках. И первым дело отвезти его на осмотре в ветклинику. Там врач проведет осмотр и назначит глистогонные, а также средства от блох. Причем одежду, в которой человек контактировал с новым питомцев, лучше постирать.

Также, по словам ветеринара, не стоит кормить животное со стола. Хоть оно и привыкло питаться на улице, лучше купить в ближайшем магазине специальный корм и контролировать его количество в соответствием с рекомендациями на упаковке.