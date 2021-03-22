Ветеринар объяснил, с какими опасностями может столкнуться котенок в доме

Ветеринарный врач Александр Васильев объяснил, с какими опасностями может столкнуться котенок в квартире, сообщил портал «Ридус».

По словам специалиста, в первое время животное лучше поселить в отдельной комнате. Питомец никуда не сможет убежать, и хозяин точно будет знать, где он находится. Важно избавиться от мелких предметов, которые могут заинтересовать котенка.

«Нужно убрать все веревочки, ниточки, трубочки, резиновые ластики, иголочки. Все маленькое, с чем котенок может играть. Потому что, скорее всего, он потянет это в рот и, возможно, проглотит», — уточнил Васильев.

Еще необходимо следить за контактом котенка с другими животными и маленькими детьми до пяти лет. Они могут травмировать питомца. Кроме этого, небольших домашних животных часто придавливают дверьми, стульями и раскладными диванами. Также опасность представляет свободный доступ к растениям, проводам и бытовой химии. Все это нужно спрятать в надежные места.

Ранее зоопсихолог Мирослав Волков рассказал, что кошки любят забираться в коробки, потому что тесные пространства помогают им избавиться от стресса.