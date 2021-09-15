Ветеринар объяснил, могут ли животные болеть ковидом

Первые случаи гибели животных от коронавируса были зафиксированы в Монголии. Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал Lenta.ru, могут ли животные болеть ковидом и переносить вирус.

Зарегистрированных случаев, когда вирус передавался человеку от домашнего животного, не было, успокоил ветеринар.

«Нашей пандемии уже полтора года периодически действительно появляются единичные сообщения о том, что где-то заболела какая-то тигрица, где-то другое животное, но все они опровергаются. И, видимо, так оно и есть, учитывая огромное число зараженных и переболевших людей, подобные случаи легко вписываются в статистическую ошибку», — сказал ветеринар.

Он добавил, что коронавирус видоспецифичен, но им может заразиться животное с очень сильно ослабленным иммунитетом.