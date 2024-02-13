Общество 13 февраля 2024, 15:15 Ветеринар Неустроева посоветовала не мыть взятого с улицы питомца до визита к врачу

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Ветеринар Дарья Неустроева рассказала, как правильно приютить уличное животное. Перед обязательным визитом к врачу важно осмотреть четвероногого друга на наличие ран и шишек, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Она также посоветовала не мыть питомца до посещения клиники.

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«Показать его специалисту лучше в том виде, в котором его нашли, так как это может помочь в диагностике», — пояснила Неустроева.

К обязательным процедурам ветеринар отнесла проверку кожного покрова, мазок на отодектоз, общий анализ крови и экспресс-тест на инфекции.