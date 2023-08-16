Общество 16 августа 2023, 15:35 Ветеринар Наумова рассказала, что симптомы чумки и бешенства у собак проявляются практически одинаково

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Ветеринарный врач Маргарита Наумова в беседе с журналистами NEWS.ru рассказала, что симптомы чумки и бешенства у собак проявляются практически одинаково.

После заражения у питомца происходит слюнотечение, наблюдается гипертермия, расширенные зрачки и учащенное дыхание. Собака может проявлять агрессию или, напротив, стать слишком ласковой.

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«Появляется светобоязнь, дрожь, нарушение координации движений. Иногда наблюдается диарея», — добавила медик.

В среднем, инкубационный период заболевания длится до 10 дней. При чумке следует обращаться к специалисту на ранних стадиях, чтобы продлить жизнь животному.