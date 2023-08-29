Ветеринар Наумова посоветовала проверять родословную котенка при покупке в питомнике | 360°

Общество 29 августа 2023, 13:56 Ветеринар Наумова посоветовала проверять родословную котенка при покупке в питомнике

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При покупке котенка в приемнике будущим владельцам следует обратить внимание на документы, подтверждающие происхождение и породу животного. Об этом сообщила ветеринар Маргарита Наумова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо проверять ветпаспорт и родословную питомца. Также очень важно осмотреть помещения, где живут котята — они должны быть чистыми и просторными.

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Кроме того, перед покупкой людям следует детально изучить характеристики породы животного.