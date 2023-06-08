08 июня 2023, 12:29
Ветеринар Наумова посоветовала для кошачьего лотка древесный или абсорбентный наполнитель
Для кошачьего лотка лучше использовать специальные наполнители, а не порванную газету или бумагу. Об этом News.ru рассказала ветеринар Маргарита Наумова.
Она объяснила, что подручные средства не справляются с запахом. Кроме того, газета может еще и навредить питомцу.
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«Лучше выбрать специальный наполнитель, быстро впитывающий запахи и обеспечивающий идеальные условия для кошки. Среди таких наполнителей может быть древесный наполнитель, силикагелевый кристалл, зеркало или абсорбентный наполнитель для лотка», — отметила ветеринар.
Маргарита Наумова добавила, что также важно правильно выбрать лоток. Он должен быть достаточно большим, глубоким и легко мыться. Идеальный выбор — изделие из пластика.
Животные
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