Общество 08 июня 2023, 12:29 Ветеринар Наумова посоветовала для кошачьего лотка древесный или абсорбентный наполнитель

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Для кошачьего лотка лучше использовать специальные наполнители, а не порванную газету или бумагу. Об этом News.ru рассказала ветеринар Маргарита Наумова.

Она объяснила, что подручные средства не справляются с запахом. Кроме того, газета может еще и навредить питомцу.

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«Лучше выбрать специальный наполнитель, быстро впитывающий запахи и обеспечивающий идеальные условия для кошки. Среди таких наполнителей может быть древесный наполнитель, силикагелевый кристалл, зеркало или абсорбентный наполнитель для лотка», — отметила ветеринар.

Маргарита Наумова добавила, что также важно правильно выбрать лоток. Он должен быть достаточно большим, глубоким и легко мыться. Идеальный выбор — изделие из пластика.

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