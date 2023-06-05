Общество 05 июня 2023, 16:42 Ветеринар Наумова дала советы, как приучить котенка к лотку Ветеринар Наумова: котенка следует поощрять ласками и лакомствами

Читать 360tv в

Ветеринарный врач Маргарита Наумова в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила, что, приучая котенка к лотку, хозяину следует поощрять его ласками и лакомствами. Таким образом у питомца использование туалета будет ассоциироваться с положительными эмоциями.

«Когда ваш котенок использует лоток, поощряйте его ласками и вкусняшками. Это поможет ему связать использование лотка с положительными эмоциями», — сообщила Наумова.

Реклама

Важно не только поощрять питомца, но и подобрать правильное место для лотка. Например, кошки предпочитают тихие и уединенные места. Также им важна чистота и свежесть наполнителя, добавила ветеринар.