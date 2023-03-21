Общество 21 марта 2023, 12:18 Ветеринар Михаил Шеляков рассказал об эффективных способах защиты питомцев от клещей

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На улице становится теплее, активизируются клещи, которые могут быть очень опасны для домашних питомцев, поэтому следует их защитить. Об этом News.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, одними из самых эффективных способов являются капли на холку и специальные таблетки. Они надежно защищают домашних животных от клещей. Причем таблетки также абсолютно безопасны для питомца, вопреки бытующему мнению о том, что это яд.

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Что касается капель, то их эффективность зависит еще и от длины шерсти и осадков. Если нет риска, что они смоются от частых дождей, то они отлично справляются с задачей.

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«Есть несколько основных способов защитить вашего питомца от клещей. Самый ненадежный из них — ошейник, особенно для кошек, поскольку кошка на этом самом ошейнике может повеситься, например, на ветке», — подчеркнул Михаил Шеляков.

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