Общество 13 февраля 2023, 11:09 Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, каких животных не стоит держать в городской квартире

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Не все животные подходят для содержания в городской квартире, особенно это касается крупных особей и экзотических питомцев. Об этом News.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, экзотические животные не подходят для квартирного содержания прежде всего из-за трудностей в воссоздании климатических условий. Главным образом, это касается змей, которым нужна определенная температура и влажность. А еще, как подчеркнул ветеринар, категорически запрещено заводить ядовитых рептилий, но россияне этим пренебрегают.

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«Кстати, ядовитых змей заводить запрещено, но люди заводят, а укус некоторых в условиях России абсолютно смертельный, так как нет антидота», — рассказал Михаил Шеляков.

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Он добавил, что также не стоит содержать дома крупные породы собак. Потому что для животного условия небольшой квартиры могут стать мучением. Кроме того, из-за особенностей в содержании не стоит заводить дома сов и ворон.