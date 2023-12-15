Общество 15 декабря 2023, 12:43 Ветеринар Логинов рассказал, что кошки тоже могут простыть

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Кошки, как и люди, тоже могут подхватить простуду, обычно их заболевания бывают вирусной этиологии. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов.

Он объяснил, что порой кошка чихает именно от простуды. Однако это не единственная причина. Также чихание может вызывать аллергия или сухая пыль. Поэтому, если симптом не проходит, нужно обязательно показать кошку врачу.

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