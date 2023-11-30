Общество 30 ноября 2023, 12:30 Ветеринар Кузина связала большинство болезней экзотических животных с неправильными условиями содержания

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Нередко жители российской столицы заводят змей, варанов, ящериц, лягушек, попугаев и бурундуков. Как проходит лечение экзотических животных, рассказала в беседе с «Москвой 24» ветеринар и хирург Надежда Кузина.

Прежде всего, она отметила, что большинство болезней таких питомцев связаны с неправильными условиями содержания.

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«К примеру, если в аквариуме черепахи не будет ультрафиолетовой лампы, а в рационе — кальция, то у них может размягчиться панцирь, развиться рахит и почечная недостаточность», — пояснила врач.

По ее словам, при лечении редких животных необходимы рентген и наркозно-дыхательный аппарат для ингаляционной анестезии. После использования последнего экзотов помещают в особые боксы и грелки, добавила Кузина.