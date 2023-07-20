Общество 20 июля 2023, 15:30 Ветеринар Кудашкина заявила, что из-за принятого закона о домашних животных может распространиться кустарная эвтаназия

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Госдума приняла закон, согласно которому нельзя усыплять животных, если они не больны смертельно, однако это может только усугубить ситуацию. Ою том сайту телеканал «Звезда» рассказала ветеринарный врач Марина Дубровская.

Она объяснила, что нередко владельцы животных приносят животное на усыпление. Если им откажут, они вряд ли станут искать волонтеров и приюты и отвозить куда-то питомца. Гораздо более частый сценарий — поиски частных объявлений об эвтаназии. Сложность состоит в том, что сначала вводится наркоз, а уже потом — препарат, останавливающий дыхание или сердце. Такая последовательность позволяет животному умереть без мучений, ничего не почувствовав. Однако те, кто предлагают эвтаназию на дому, могут достать только второй препарат, наркоз же купить невозможно. Таким образом это будет обрекать животных на муки.

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