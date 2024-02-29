Общество 29 февраля 2024, 18:54 Ветеринар Кожевникова: низкокачественные корма могут вызвать у питомцев нарушения в работе ЖКТ

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Корма эконом-класса, которые изготавливают из не самого качественного сырья, могут стать причиной развития у питомцев нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала ветеринарный врач Кожевникова Евгения в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, переход на более низкокачественный корм грозит нехваткой витаминов и минералов. Также подобная пища может вызвать у питомцев проблемы с опорно-двигательным аппаратом, заболевания мочевого пузыря и сердца, сообщил RT.

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Кроме того, ветеринар посоветовала владельцам питомцев не переходить на корм иностранного производства, который в будущем будет сложно приобрести.