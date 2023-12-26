Общество 26 декабря 2023, 17:08 Ветеринар Кирнос: специальные ботинки защитят лапы собак зимой

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Специальные носки с прорезиненной подошвой или ботинки защитят лапы собак во время зимних прогулок. Об этом сообщила ветеринарный врач Евгения Кирнос в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, под снегом могут скрываться острые предметы, способные поранить подушечки лап питомца. Помимо ботинок их также защитят специальные кремы и воски, после прогулки достаточно смыть средства теплой мыльной водой.

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Кроме того, шерсть между подушками лап зимой необходимо аккуратно подстригать, чтобы там не скапливались снег и грязь, отметила ветеринар.