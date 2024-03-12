12 марта 2024, 17:38
Ветеринар Каштанова рассказала, что чаще всего россияне жалуются на дерматит у собак
Самая частая причина жалоб, с которыми россияне обращаются к ветеринару, это дерматит у питомцев. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Кот Здоров» и СБЕР ЕАПТЕКА.
Как отметила ветеринарный врач Жанна Каштанова, на дерматит чаще жалуются владельцы собак, на эту проблему приходится 41% обращений. У кошек в топе недугов — заболевания мочеполовой системы. С этой проблемой приходят 38% владельцев животных.
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Также часто встречаются жалобы на желудочо-кишечный тракт. С ними обращаются 38% владельцев кошек и 34% — собак.
Животные
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