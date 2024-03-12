Общество 12 марта 2024, 17:38 Ветеринар Каштанова рассказала, что чаще всего россияне жалуются на дерматит у собак

Читать 360tv в

Самая частая причина жалоб, с которыми россияне обращаются к ветеринару, это дерматит у питомцев. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Кот Здоров» и СБЕР ЕАПТЕКА.

Как отметила ветеринарный врач Жанна Каштанова, на дерматит чаще жалуются владельцы собак, на эту проблему приходится 41% обращений. У кошек в топе недугов — заболевания мочеполовой системы. С этой проблемой приходят 38% владельцев животных.

Реклама

Также часто встречаются жалобы на желудочо-кишечный тракт. С ними обращаются 38% владельцев кошек и 34% — собак.

Авторы: