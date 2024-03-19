Общество 19 марта 2024, 11:53 Ветеринар Ивайкина назвала чипирование ответственным отношением к животным

Читать 360tv в

Чипирование не является в России обязательной процедурой для животных, однако она показывает, что владелец ответственно относится к питомцу. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая ветеринарным участком «Отрадное» Светлана Ивайкина.

Она объяснила, что чип пригодится, если животное украли или оно потерялось. В этом случае будет просто доказать, кому принадлежала кошка или собака. Кроме того, чип необходим, если человек собрался с питомцем за границу.

Реклама

«Чипирование — это один из показателей ответственного отношения к животным, и ветеринарные специалисты настоятельно рекомендуют эту процедуру», — подчеркнула эксперт.

Авторы: