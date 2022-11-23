Общество 23 ноября 2022, 12:01 Ветеринар Горина заявила, что поводом для развития акне у животных может стать некачественная посуда

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Появление акне у животных связано с нарушением работы сальных желез. Об этом «Москве 24» рассказала врач Калининской ветлечебницы Алена Горина.

Специалист пояснила, что такие воспаления на коже могут спровоцировать некачественная посуда или грязные миски для еды.

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«В случае возникновения у питомцев любых воспалений на коже важно оперативно отвести их на прием в ветклинику», — добавила Горина.

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Таким заболеванием, как отметила специалист, чаще других страдают кошки лысых пород и возрастные животные.