Общество 14 марта 2023, 15:36 Ветеринар Гольнева рассказала, какой вакциной лучше всего прививать домашних питомцев Ветеринар Голенева: чешские вакцины, как и российские, дают много побочных эффектов

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Врач-ветеринар Татьяна Гольнева в разговоре с журналистами напомнила россиянам, что домашние животные нуждаются в ежегодной вакцинации. Таким образом люди могут защитить своих питомцев от различных заболеваний. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Ветеринар отметила, что в какой-то период ситуация с зарубежными вакцинами в России резко испортилась после введения западных санкций. Однако сейчас ситуация нормализовалась.

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«Российские фабрики нарастили мощность. А также имеет место параллельный импорт. В прошлом году официально ввозили вакцины из Белоруссии и Казахстана, потому что у РФ с этими странами единое экономическое пространство», — сказала Гольнева.

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Специалист добавила, что не стоит ждать поступления зарубежных вакцин, а прививать животных теми, которые есть в наличии. При этом она предупредила, что чешские вакцины дают большое количество побочных эффектов, как и российские.