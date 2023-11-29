Общество 29 ноября 2023, 10:20 Ветеринар Гольнева посоветовала не пренебрегать обувью и одеждой для собак

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Зимой собаки, которые выходят гулять на улицу, так же, как и люди, могут переохладиться и заболеть. Поэтому не стоит пренебрегать теплой одеждой и обувью для питомцев. Об этом «Мир 24» рассказала ветеринар Татьяна Гольнева.

Она объяснила, что собаки могут получить химические ожоги лап из-за реагентов, которыми обрабатывают улицы. Кроме того, питомец может заболеть бронхитом. Поэтому очень важно защитить животное. Если порода короткошерстная, то прогулка без комбинезона не должна быть дольше 10 минут. Также необходимо надевать обувь.

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«Идеальный вариант защиты — это обувь, она сейчас есть на любые размеры и породы. Но, к сожалению, не все собаки позволяют — некоторые, пока не спихнут ботинки, на улицу не выйдут и вообще категорически против», — отметила ветеринар.

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