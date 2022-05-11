Ветеринар Гольнева назвала лекарства, которые эффективно борются с аллергией у собак

Ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала, что обычные антигистаминные средства, которые принимают люди, не вылечивают собак от аллергии. Для животных они являются малоэффективными, написал сайт NEWS.ru.

Специалист отметила, что решить эту проблему у четвероногих помогут негормональные препараты, например такие как «Апоквел». Однако она предупредила, что в последнее время в связи с санкциями на него выросла цена.

Врач также добавила, что негормональные препараты имеют множество побочных эффектов.

«Обсудить с вашим ветеринаром стоит, потому что есть группа препаратов, как гормоны, — преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон. <…> Альтернативой „Апоквелу“ может быть группа циклоспоринов — „Экорал“, „Ниорал“ и их аналоги. Это препараты, которые немного успокаивают иммунитет и обладают минимальным количеством побочек», — сказала она.

С каждым животным следует решать проблему индивидуально, так как универсальных препаратов не существует, подчеркнула Гольнева.