23 апреля 2024, 14:23
Ветеринар Ганина посоветовала сделать фото змеи после укуса для верификации
Любая змея не станет нападать без видимых причин. Все подобные случаи — самооборона животного. Об этом рассказала ветеринарный врач Людмила Ганина в беседе с сайтом kp.ru.
Если пресмыкающееся все же укусило человека, ему стоит показаться врачу. Перед этим необходимо самостоятельно обработать рану хлоргексидином и принять антигистаминное.
Реклама
«Для верификации можно сфотографировать змею, только, пожалуйста, не надо ее ловить или убивать, чтобы принести для экспертизы труп. Скорее всего, вас укусят еще раз», — отметила Ганина.
По ее словам, в данной ситуации важно быстро снять кольца и браслеты, так как в ближайшее время появится сильный отек, добавил «Абзац».
Врачи
Змеи
Реклама
Реклама