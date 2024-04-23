Общество 23 апреля 2024, 14:23 Ветеринар Ганина посоветовала сделать фото змеи после укуса для верификации

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Любая змея не станет нападать без видимых причин. Все подобные случаи — самооборона животного. Об этом рассказала ветеринарный врач Людмила Ганина в беседе с сайтом kp.ru.

Если пресмыкающееся все же укусило человека, ему стоит показаться врачу. Перед этим необходимо самостоятельно обработать рану хлоргексидином и принять антигистаминное.

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«Для верификации можно сфотографировать змею, только, пожалуйста, не надо ее ловить или убивать, чтобы принести для экспертизы труп. Скорее всего, вас укусят еще раз», — отметила Ганина.

По ее словам, в данной ситуации важно быстро снять кольца и браслеты, так как в ближайшее время появится сильный отек, добавил «Абзац».