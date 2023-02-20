Общество 20 февраля 2023, 14:49 Ветеринар Галкин рассказал, почему кошки могут отказываться от еды Ветеринар Галкин: самой распространенной причиной голодовки является стресс Unsplash

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Кошка или кот могут отказываться от еды по причине сильного стресса, отравившись бытовой химией или при заражении глистами. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин.

Иногда кошки отказываются есть из-за смены корма.

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«Самыми распространенными причинами [голодовки] являются стресс, смена корма, заражение глистами и отравление бытовой химией, кишечная непроходимость, связанная с проглатыванием инородного предмета или большого количества шерсти», — сказал Галкин.

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Врач отметил, что голодовка особенно негативно сказывается на печени животного. Вирусные заболевания также могут спровоцировать голодовку. Во время болезни питомцы становятся вялыми, у них могут появляться выделения из глаз и носа.

В том случае, если кот или кошка отказываются есть, нужно показать животное ветеринарному врачу. Он направит питомца на анализы и выявит точную причину голодовки.