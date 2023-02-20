20 февраля 2023, 14:49
Ветеринар Галкин рассказал, почему кошки могут отказываться от еды
Ветеринар Галкин: самой распространенной причиной голодовки является стресс
Кошка или кот могут отказываться от еды по причине сильного стресса, отравившись бытовой химией или при заражении глистами. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин.
Иногда кошки отказываются есть из-за смены корма.
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«Самыми распространенными причинами [голодовки] являются стресс, смена корма, заражение глистами и отравление бытовой химией, кишечная непроходимость, связанная с проглатыванием инородного предмета или большого количества шерсти», — сказал Галкин.
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Врач отметил, что голодовка особенно негативно сказывается на печени животного. Вирусные заболевания также могут спровоцировать голодовку. Во время болезни питомцы становятся вялыми, у них могут появляться выделения из глаз и носа.
В том случае, если кот или кошка отказываются есть, нужно показать животное ветеринарному врачу. Он направит питомца на анализы и выявит точную причину голодовки.
Коты
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