Общество 04 апреля 2024, 15:51 Ветеринар Галкин рассказал, что охотничьи и декоративные собаки сложно поддаются дрессировке

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Не все породы собак одинаково хорошо поддаются дрессировке, с некоторыми могут возникнуть трудности. Об этом рассказал newsnn.ru ветеринарный специалист Богдан Галкин.

По его словам, трудно дрессировать охотничьих собак. Они слишком сильно ориентируются на инстинкты, которые требуют преследовать добычу. Поэтому такие питомцы часто бывают упрямыми и плохо слушаются хозяина.

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Также непросто может быть и с декоративными породами. Маленькие собаки часто требуют постоянного внимания, бывают капризными и своевольными.

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