Общество 26 апреля 2023, 13:24 Ветеринар Галкин объяснил, почему собаки перестают слушаться хозяев Ветеринар Галкин рассказал, что чаще всего собаки не подчиняются из-за избалованности

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Самая распространенная причина, по которой собака перестает подчиняться хозяину, заключается в ее избалованности или неправильной дрессировке. Об этом сайту NEWS.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин.

Иногда плохое поведение животного связано с жестоким обращением или вседозволенностью.

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«Либо у животного пропал интерес к работе с хозяином. Также собака перестает слушаться из-за проблем со здоровьем, из-за которых становится вялой, у нее пропадает аппетит и желание выполнять команды», — добавил эксперт.

Галкин порекомендовал хозяевам питомцев периодически прорабатывать выученные команды, иначе они их будут забывать.