Общество 17 апреля 2023, 13:44 Ветеринар Галкин объяснил, к чему приводит жестокое обращение с питомцами Ветеринар Галкин: жестокое обращение с питомцами делает их агрессивными

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Ветеринар Богдан Галкин в разговоре с изданием NEWS.ru сообщил, что жестокое обращение с домашними питомцами делает их агрессивными и даже опасными. У некоторых животных сильно изменяется эмоциональное состояние.

«Были случаи, что ни хорошее обращение, ни помощь специалиста, например, кинолога, не помогали социализировать животное», — сказал Галкин.

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Кошки после жесткого обращения могут перестать реагировать на людей, а собаки начинают агрессировать и кидаться на других животных.

У некоторых — может проявляться нетипичное для них поведение. Собаки часто беспричинно лают или испытывают страх, заключил Галкин.