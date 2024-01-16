Общество 16 января 2024, 11:59 Ветеринар Евтеева: дешевая краска для шерсти может вызвать аллергию у домашних животных

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Дешевая краска для шерсти домашних животных, которую можно приобрести на маркетплейсах, может вызвать аллергию и зуд у питомцев. Об этом сообщила ветеринарный врач, грумер Марина Евтеева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, краски с химией в составе также грозят появлением ожогов, особенно в зоне ушей. Если же химия попадет в пищеварительный тракт питомца при вылизывании шерсти, то это может привести к отравлению. Нанесение краски особенно опасно для пуделей и бишонов.

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«Если все-таки хочется покреативить, то лучше всего сходить в груминг-салон, где используют дорогую краску на растительной основе», — отметила ветеринар.