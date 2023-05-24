Общество 24 мая 2023, 13:17 Ветеринар Ермолов предупредил, что сальмонеллезом можно заразиться от черепах

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Черепахи, которых многие россияне выбирают в качестве домашних питомцев, могут быть переносчиками сальмонелл. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал ветеринар, герпетолог Ян Ермолов.

Он объяснил, что опасные для человека бактерии сальмонеллы нужны черепахам, чтобы переваривать пищу. Поэтому крайне важно мыть руки после каждого контакта с пресмыкающимися.

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«Поэтому целовать животных — это так себе затея, всякая микрофлора и микробиота может передаваться. Их можно содержать дома, но после того, как с ней поиграли, руки надо всё-таки помыть», — отметил ветеринар.

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