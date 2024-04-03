03 апреля 2024, 11:32
Ветеринар Богданова посоветовала дать питомцу препарат против аллергии при укусе змеи
Заведующая Советской государственной ветеринарной клиникой Юлия Богданова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что при укусе змеи питомцу в первые 15 минут следует дать препарат против аллергии.
Специалист посоветовала не пытаться высосать яд, а как можно скорее отвезти собаку в клинику.
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«Нельзя и применять для обработки раны спиртосодержащие жидкости — они способствуют быстрому распространению яда», — добавила Богданова.
Важно промыть рану дезинфицирующим раствором без спирта. Снять отек с места укуса поможет что-то холодное. Питомцу необходимо предоставить отдых, чтобы яд во время движения не распространялся по организму.
Животные
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