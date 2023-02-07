Общество 07 февраля 2023, 12:50 Ветеринар Богдан Галкин рассказал, когда кошку нужно срочно вести к врачу Unsplash

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Есть признаки, которые свидетельствуют о том, что кошке нужна помощь. Об этом News.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин.

По его словам, владельцы кошек должны внимательно наблюдать за поведением своих питомцев. Так, например, нужно насторожиться, если домашний любимец резко изменил поведение. Например, стал излишне активным или, наоборот, впал в апатию.

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«Поводом для срочного визита к ветеринару может стать апатия, отказ от корма, новая привычка прятаться в укромных местах, потеря веса, обильное питье. Или наоборот, если кошка стала слишком активной и беспокойной. Об инфекции или проблемах с сердцем говорят тяжелое дыхание, одышка, кашель», — сказал ветеринар.

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Богдан Галкин также отметил, что нужно следить за тем, как животное ходит в туалет. Если мочеиспускание стало скудным, но частым, это может говорить о цистите. Еще один тревожный симптом, который требует немедленной консультации — если кошка вообще перестала ходить в туалет.